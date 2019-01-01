جوارديولا: لا أريد أن أصبح مثل هودسون

مدرب كريستال بالاس وصل إلى 71 عاماً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، أنه لا يسعى للاستمرار في التدريب حتى سن متقدمة مثل نظيره في كريستال بالاس روي هودسون.

ووصل هودسون إلى سن الواحدة والسبعين ولا يزال مستمر في المجال التدريبي بعد مشوار حافل درب فيه عديد الأندية داخل وخارج إنجلترا.

وقال بيب في مؤتمر صحفي: "سعيد لرؤيته يوم السبت، من المستحيل أن أستمر في التدريب مثله حتى هذا السن، هذا أمر هائل، روي يجب الأمر ويملك رغبة رهيبة له".

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ما هذه التسديدة!🤣🤣 pic.twitter.com/jkBoMnwwk6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 14, 2019

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وأضاف: "أنا أريد فعل أشياء أخرى قبل الموت، أحب عملي، ولكن دائماً أفكر في فعل أشياء أخرى، هناك زوجتي وعائلتي".

وواصل الكتالوني: "روي في الواحدة والسبعين، هذا هائل، يملك طاقة خاصة لا يملكها أحد غيره، أنا مريت بعشر سنوات من الضغط مع برشلونة، بايرن، والآن سيتي".

ويلتقي الفريقان سيتي وبالاس على ملعب الأخير في مباراة مهمة ضمن صراع مانشستر على لقب البريميرليج أمام ليفربول.