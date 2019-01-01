جوارديولا: أرضية الملعب أرهقتنا

مدرب السيتزن يتحدث عن الفوز على ليستر والاقتراب من التتويج الرسمي بالبريميرليج

فيسبوك تويتر محمد عماد

ألقى بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي باللوم على أرضية ملعب تيرف مور، وذلك رغم الفوز على بيرنلي بهدفٍ دون رد في الأسبوع السادس والثلاثين من البريميرليج.

وصعد مانشستر سيتي إلى صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مرة آخرى، ليصبح برصيد 92 نقطة على بعد نقطة وحيدة من صاحب المركز الثاني فريق ليفربول.

ساري: أريد الاستمرار في تشيلسي والوقت سيطور الفريق

وقال المدرب الإسباني جوارديولا عقب المباراة لقنوات سكاي سبورتس : "لم نستقبل أي تسديدة على المرمى، أو يتحسب علينا أي ضربة ركنية، لدينا فريق معدل أعماله صغير ولكننا أذكياء ونعرف كيف نصل إلى المرمى".

وأضاف:" لقد تحكمنا في الكرات الطويلة في المباراة والتي يعتمد عليها فريق بيرنلي، كما إننا أصبحنا أكثر تركيزًا على الكرة المرتدة من الدفاعات، وهي تفاصيل هامة في الكرة الإنجليزية".

وأكمل:" الملعب في الشوط الأول كان جافًا ولم نستطع خلق الكثير من الفرص ولكننا في الشوط الثاني كنا مُركزين على تسجيل هدف الفوز وقد حدث، هذا هو المهم حاليًا".

واختتم قائلًا: "الأمور في أيدينا حاليًا، لدينا 92 نقطة ولو فزنا في المبارتين سنحقق اللقب دون النظر على نتائج المنافس، لدينا ليستر سيتي في المباراة المقبلة وكامل تركيزنا حاليًا عليها".

يذكر أن مانشستر سيتي هو حامل لقب البريميرليج في النسخة الماضية.

​