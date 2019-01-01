جوارديولا: أرتيتا هو خليفتي

أرتيتا كان مرشحاً لتدريب أرسنال

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كال بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، المديح لمساعده الإسباني ميكل أرتيتا، ويرشحه ليكون خليفته في تدريب الفريق.

أرتيتا تلقى عدة إشادات بتطوره الكبير تحت قيادة جوارديولا، وكان مرشحاً لتدريب أرسنال ونيوكاسل خلال الفترة الماضية.

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وقال بيب للإعلام: "أنا أثق تماماً أن أرتيتا سيخلفني يوماً ما، وسيكون ناجحاً، آجلاً أم عاجلاً سيحدث الأمر".

وأكمل: "هو شاب، مدرب شاب، ولكنه يملك الخبرات بالفعل، ويعرف كيف يتعامل مع اللاعبين الكبار وكبرى الفرق".

وواصل الكتالوني: "كان لاعب ارتكاز ويعرف قراءة المواقف جيداً، أفضل المدافعين هو من يفكر في مصلحة فريقه طوال الوقت".

وعن شخصيته: "سعيد طوال الوقت، إنسان رائع ويملك قيم كبيرة في غرف الملابس، سيكون له مستقبل باهر".

ويلعب مانشستر سيتي مساء السبت أمام واتفورد ضمن الجولة السادسة للدوري الإنجليزي الممتاز.