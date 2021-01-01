جوارديولا: أربعة نهائيات كارباو؟ ليست دوري الأبطال!

سيتي للمرة الرابعة على التوالي في نهائي كاراباو

علق مدرب مانشستر سيتي بيب جوارديولا على فوزه أمام مانشستر يونايتد وبلوغه نهائي كأس كاراباو للمرة الرابعة على التوالي.

سيتي انتصر مساء الأربعاء بهدفين نظيفين على يونايتد في "أولد ترافورد" ليضرب موعداً مع توتنهام في نهائي المسابقة.

وقال بيب مع "سكاي": "عندما تمتلك العقلية يمكنك فعل أشياء كبيرة، أعرف أن الكاراباو ليست دوري الأبطال ولكن أربعة نهائيات على التوالي إنجاز كبير".

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وواصل: "أعجبني فريقي، الأمر يتعلق بالاستمرارية، لم نحضر جيداً للموسم ولكن مع الوقت نتحسن، النهائي ليس الأسبوع المقبل وسنحضر له".

واستمر جوارديولا: "توتنهام فريق من القمة ولكن لا نفكر بعد في اللقاء، الفوز لكولين بيل وعائلته، ساعد في بناء أمر مميز هنا، الفوز على يونايتد خارج القواعد أمر هام".

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ورحل أسطورة مانشستر سيتي كولين بيل هذا الأسبوع عن عمر يناهز 74 عاماً.

وتحسنت نتائج سيتي في الآونة الأخيرة على الصعيد المحلي وعاد للمنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز بفضل سلسلة من الانتصارات.