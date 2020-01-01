جوارديولا: أتمنى عودة أجويرو قريبًا وتحت أمر العلماء فيما يخص الجماهير

جوارديولا يعلق ورياض محرز يتألق

قال بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي إن عودة الجماهير إلى المدرجات من جديد مرهونة بآراء العلماء والسياسيين.

وحقق مانشستر سيتي فوزًا عريضًا على حساب ضيفه بيرنلي بخمسة أهداف مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة العاشرة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعدما منح جوارديولا رياض محرز الفرصة كأساسي سجل النجم الجزائري ثلاثية من خماسية مانشستر سيتي في هاتريك تاريخي هو الأول له بقميص الفريق السماوي منذ أن انضم إلى صفوفهم.

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وتسبب الظهور المميز لرياض محرز في ردود فعل جنونية ولا تصدق من قبل جماهير مواقع التواصل الاجتماعي في الوطن العربي وفي إنجلترا كذلك.

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وقال جوارديولا: "كان من المهم العودة بفوز في الدوري الإنجليزي الممتاز إلى سكة الانتصارات، إنها مباراة أخرى في طريقنا للعودة نحو الطريق الصحيح"

وأضاف: "نحن نلعب الكثير من المباريات في وقت قصير، لذا فإن اللعب لمدة 90 دقيقة والحفاظ على مستوى جيد ليس بالأمر السهل ولكن هناك دائمًا أشياء يجب تحسينها"

وتابع: "سيرخيو أجويرو؟ أعتقد أن الأمور بسيطة ويمكنه العودة في وقت قريب وبالطبع أتمنى أن يتمكن من العودة في أسرع وقت ممكن"

وحول عودة الجماهير إلى المدرجات قال المدرب الإسباني: "إذا قرر السياسيون والعلماء أن ذلك مسموح به في الوقت الحالي، نأمل أن يكون قرارًا جيدًا"

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يذكر أنه بذلك الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 15 في المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز في مشهد غير مألوف.