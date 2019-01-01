جوائز الكاف | أشرف حكيمي أفضل لاعب شاب لعام 2018

المغربي يتفوق على الجميع

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

حقق المغربي أشرف حكيمي جائزة أفضل لاعب شاب في أفريقيا عام 2018، في الحفل المُنظم من الاتحاد الأفريقي "كاف"، والمُقام في العاصمة السنغالية داكار.

وتفوق على كل من، الإيفواري فرانك كيسييه، والنيجيري ويلفريد نيديدي.

وأصبح أشرف حكيمي، ثاني لاعب عربي يحقق لقب دوري أبطال أوروبا، بالفوز باللقب مع ريال مدريد، قبل الرحيل على سبيل الإعارة لصفوف بوروسيا دورتموند الألماني.

🇲🇦 أشرف حكيمي يحصد جائزة أخرى 💫

بعد تواجده في قائمة #جول25 لـ أفضل 25 لاعبًا عربيًا في عام 2018 .. ها هو الآن يحصد جائزة أفضل لاعب أفريقي شاب



المستقبل لك يا أشرف 🙏

كل التمنيات بالتوفيق في القادم يا @AchrafHakimi pic.twitter.com/9e92axBbyp — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 8, 2019

في حين يلعب كل من فرانك كيسي ونيديدي في مركز خط الوسط، فيلعب الأول في صفوف ميلان الإيطالي، والثاني في صفوف ليستر سيتي الإنجليزي.

ويعد حكيمي أول لاعب مغربي يحقق الجائزة، كما أصبح ثالث لاعب عربي يفوز بها بعد أحمد حسام ميدو عام 2002، ومحمد صلاح والذي حققها مرتين 2012 و2017.

Achraf Hakimi is named African Youth Player of the Year 2018 #AiteoCAFAwards18 pic.twitter.com/LFVlGpeiiE — CAF (@CAF_Online) January 8, 2019

وتفوق حكيمي على محمد صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ليفوز باللقب، ليصبح ثاني لاعب عربي يتوج بالجائزة بعد الجزائري رابح ماجر.