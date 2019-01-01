ما هو موعد حفل جوائز الفيفا الأفضل وحفل الكرة الذهبية؟

يتنافس الثلاثي فان دايك وميسي ورونالدو على جائزة الأفضل من فيفا، وعلى الأرجح سيتنافسون مجددًا على الكرة الذهبية .. متى سيعلن عن الفائز هنا وهنا؟

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بات حفل جوائز الأفضل من فيفا لعام 2019 على الأبواب، فيما الوقت ربما مازال مبكرًا على حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية لنفس العام من مجلة فرانس فوتبول.

وأعلن نهاية أغسطس الماضي عن فوز فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول بجائزة أفضل لاعب في أوروبا متفوقًا على نجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو وأسطورة برشلونة ليونيل ميسي.

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وأعلن بالفعل عن ترشيح اللاعبين الثلاثة للقائمة النهائية لجائزة الأفضل من فيفا، وعلى الأرجح سيتنافس الثلاثي على جائزة الكرة الذهبية.

وقد تُوج لوكا مدريتش نجم ريال مدريد بالجائزتين للعام الماضي، لكنه بالتأكيد خارج الترشيحات هذا العام.

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متى سيُقام حفل الإعلان عن الفائز بالكرة الذهبية 2019؟

نسخة هذا العام من الكرة الذهبية ستكون الـ64 في تاريخ الجائزة المرموقة، والتي بدأت بفوز السير ستانلي ماتيوس عام 1956.

وتنُظم الجائزة تاريخيًا بواسطة مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي لم تُعلن بعد عن التفاصيل الخاصة بموعد ومكان حفل عام 2019.

باريس على الأرجح ستكون المدينة التي ستستضيف الحفل، حيث استضاف القصر الكبير حفل الإعلان عن الكرة الذهبية عام 2018، والتي تُوج بها لوكا مودريتش متفوقًا على كريستيانو رونالدو الذي حل ثانيًا وأنتوني جريزمان الذي جاء في المركز الثالث.

وقد أقيم الحفل في السنوات الثلاثة الأخيرة في أول أسبوعين من ديسمبر، إذ أقيم حفلان يوم إثنين والحفل الثالث يوم خميس.

وقد أضاف المنظمون للجائزة عام 2018 جائزتين جديدتين، الأولى هي الكرة الذهبية لأفضل لاعبة كرة قدم وقد فازت بها أدا هيجربيرج، والثانية هي جائزة كوبا وتُمنح لأفضل لاعب تحت 21 عامًا، وتُوج بها كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان.

متى سيُقام حفل الإعلان عن الفائز بجائزة فيفا الأفضل 2019؟

أعلن الفيفا في فبراير الماضي أن حفل الإعلان عن جوائز الأفضل من فيفا 2019 سيُقام في مسرح سكالا في ميلانو الإيطالية في الـ23 من سبتمبر الجاري. ستكون تلك النسخة الرابعة من البطولة تحت هذا الاسم.

تختلف الجوائز عن الكرة الذهبية في أنها تُمنح بناءً على الأداء والإنجازات خلال الموسم الكروي المعتاد في أوروبا، فيما الأخرى تقدم اعتمادًا على الأداء خلال عام ميلادي.

اختلاف آخر مع جائزة البالون دور، هو أن حفل الأفضل من فيفا لا يُقام في مكان واحد، إذ استضاف إدريس إلبا الحفل في قاعة المهرجانات الملكية في لندن عام 2018، ورغم أنه أقيم في العاصمة البريطانية خلال العام السابق كذلك، إلا أن النسخة السابقة كانت في زيوريخ.