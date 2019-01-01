جوائز الفيفا | أليسون وشتيجين وإيديرسون يتنافسون على أفضل حارس

الفيفا يعلن القائمة المختصرة لأفضل حارس في العالم لعام 2019

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا القائمة المختصرة للحراس الثلاثة الذين سيتنافسون على جائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019.

وجاء ذلك في إطار الإعلان عن المرشحين لجائزة الأفضل "ذا بيست" والتي تمنحها فيفا لأفضل اللاعبين في نهاية كل عام ميلادي.

وجاءت القائمة المختصرة لأفضل حارس مرمى في العالم قريبة جدًا من التوقعات، حيث سيتنافس كل من أليسون بيكر حارس ليفربول مع تير شتيجين حارس برشلونة وإيديرسون حارس مانشستر سيتي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 2, 2019

وتوج أليسون بالقفاز الذهبي كأفضل حارس في البريميرليج ودوري أبطال أوروبا وكوبا أمريكا، كما تم اختياره كأفضل حارس في أوروبا الأسبوع الماضي في حفل توزيع جوائز الاتحاد الأوروبي.

بينما توج تير شتيجين بلقب الدوري الإسباني ووصل مع برشلونة إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا وقدم أداء مميزًا في كلتا البطولتين.

أما بالنسبة لإيديرسون فكان أحد أهم عوامل تتويج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وإن كان يعد أقل المرشحين الثلاثة حظًا.

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يذكر أن تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب بلجيكا قد توج بالجائزة العام الماضي على خلفية ما قدمه مع منتخب بلاده خلال كأس العالم.