جهاد جريشة حكمًا لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي

لقاء قوي في الدوري المصري مساء اليوم

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم حكام مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة بين الاتحاد والأهلي، على ملعب "برج العرب" بعد محاولات لنقلها إلى استاد المكس، ولكن الجهات الأمنية رفضت طلب اتحاد الكرة.

ويدير لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، الدولي جهاد جريشة ويعاونه كلًا من أحمد حسام طه وهاني خيري مساعدان، وعمرو الشناوي حكمًا رابعًا، وكلًا من طارق مجدي وأسامة إسماعيل حكمًا خامسًا.

وتقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء اليوم، على ملعب برج العرب الذي تعرض لإمطار غزيرة السبت الماضي وقت مباراة القمة وتعرضت أرضيته لتهتك شديد.

إقرأ أيضًا - إبراهيم حسن يوضح سبب إنهاء إعارة باسم مرسي

ويسعى الأهلي لمواصلة الضغط على الزمالك في صدارة الدوري المصري الممتاز، حيث يتواجد في الوصافة برصيد 52 نقطة خلف الأبيض صاحب الـ54 نقطة.