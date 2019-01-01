جهاد جريشة حكمًا لمباراة بوروندي والجابون في تصفيات أمم إفريقيا

جهاد جريشة من أفضل الحكام القارة السمراء في الوقت الحالي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن أطقم حكام مباريات الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية التي ستقام خلال الشهر الجاري.

ويواجه المنتخب البوروندي نظيره الجابوني، ضمن منافسات المجموعة الثالثثة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019 التي ستقام في مصر.

وأسند الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مباراة بوروندي والجابون، للدولي المصري جهاد جريشة، التي ستقام في يوم 23 مارس الجاري.

ويعاون جريشة طاقم مصري يتكون من المساعدين تحسين أبو السادات وأحمد حسام، وإبراهيم نور الدين حكمًا رابعًا.

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وتحدد هذه المباراة المتأهل الثاني لكأس الأمم الإفريقية 2019، من المجموعة الثالثة، بصحبة المنتخب المالي الذي ضمن التأهل بعد تصدره الترتيب.