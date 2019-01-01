جهاد جريشة حكمًا للفيديو في مونديال الشباب

جهاد جريشة ضمن حكام مباريات مونديال الشباب في بولندا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم(فيفا)، اختيار المصري جهاد جريشة حكمًا في مونديال الشباب الذي سيقام في بولندا منتصف العام الجاري.

ويشارك الحكم الدولي جهاد جريشة، ومعه المساعد الدولي محمود أبو الرجال، في بطولة كأس العالم للشباب في بولندا، والذي يقام خلال الفترة من 15 مايو وحتى 15 يونيو المقبل.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، جهاد جريشة للمشاركة في البطولة لكن كحكم فيديو وليس حكم ساحة.

وكان جريشة تواجد في مونديال روسيا الماضي، الذي أقيم منتصف العام الماضي، وأداء مباراة إنجلترا أمام بنما ضمن مباريات دور المجموعات.

إقرأ أيضًا - ثلاثة ملاعب عربية مرشحة لاستضافة نهائي دوري أبطال أوروبا

فيما اختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الحكم الدولي أحمد الغندور، والمساعد الدولي يوسف البساطي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب التي ستقام الشهر المقبل في تنزانيا.

ويعد الحكمان من الأفضل بمصر وإفريقيا في الفترة الأخيرة، وهو سبب اختيارهم مؤخرًا للإدارة في البطولات الدولية والإفريقية.