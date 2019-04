جنون مانشستر سيتي وتوتنهام يُسجل الخماسية الأسرع في دوري الأبطال

شهدت مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، لحظات جنونية، في مباراتهما معاً فإياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب انتهى بتقدم توتنهام بهدف دون رد على أرضه، ليصبح سيتي مُطالباً بالتعويض على ملعب الإتحاد.

الأمور سارت على ما يرام لأصحاب الأرض بهدف عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة الرابعة.

4 - Four goals in the opening 11 minutes of vs is the fastest four goals have ever been scored in a single match. Bonkers. #MCITOT