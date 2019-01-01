جنون مانشستر سيتي وتوتنهام يُسجل الخماسية الأسرع في دوري الأبطال

بداية مثيرة لقمة دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا



شهدت مواجهة مانشستر سيتي وتوتنهام، لحظات جنونية، في مباراتهما معاً فإياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.

لقاء الذهاب انتهى بتقدم توتنهام بهدف دون رد على أرضه، ليصبح سيتي مُطالباً بالتعويض على ملعب الإتحاد.

رونالدو إلى يوفنتوس - صفقة خاسرة لكل الأطراف والفائز من معسكر الأعداء

الأمور سارت على ما يرام لأصحاب الأرض بهدف عن طريق رحيم سترلينج في الدقيقة الرابعة.

4 - Four goals in the opening 11 minutes of vs is the fastest four goals have ever been scored in a single match. Bonkers. #MCITOT — OptaJoe (@OptaJoe) April 17, 2019

وبعدها بثلاث دقائق فقط رد الكوري الجنوبي سون هيونج مين بهدف التعادل بالدقيقة السابعة، وهدف آخر بالدقيقة 10 لتصبح النتيجة 2/1.

سيتي لم ينتظر سوى دقيقة واحدة فقط، ليتمكن من تسجيل هدف التعادل من برناردو سيلفا في الدقيقة الحادية عشر.

تايم تختار صلاح من ضمن أكثر مائة شخصية مؤثرة في 2019

وبعدها نجح سيتي في إضافة هدف آخر عن طريق سترلينج في الدقيقة الحادية والعشرين من زمن اللقاء.

وبذلك تعتبر هذه المرة الأسرع التي تشهد فيها أي مباراة خمسة أهداف بتاريخ دوري أبطال أوروبا.