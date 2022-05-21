حين بدأت الأزمة في أوكرانيا شهر فبراير الماضي، لم يكن العالم يتوقع أن تستمر لنحو 100 يوم، ولكن هذا هو الواقع.

الأزمة امتلكت تداعيات كبرى على العالم كله، ولم يعد ما قبلها كما هو الحال بعدها.

تكريمًا لموقف بيب جوارديولا الواضح من تلك الأزمة ودعمه لأوكرانيا، أرسل له بعض الجنود الأوكرانيين هدية "تقلب عليه المواجع" كما يقول المثل الدارج.

ما هي الهدية التي تلقاها بيب جوارديولا من الجنود الأوكرانيين؟

الهدية التي تلقاها بيب جوارديولا هي كرة دوري أبطال أوروبا، البطولة التي لم يحرزها بيب منذ عام 2011 حينما حققها برفقة جيل برشلونة التاريخي للمرة الثانية والأخيرة في مشواره.

وكان جوارديولا قد طالب العالم بالتعلم من أخطاء الماضي مؤكدًا أن "كل السياسيين فشلوا، الشيء الوحيد الذي كان ينبغي فعله هو ألا يحدث شيء مثلما يحدث في أوكرانيا".

وفقًا لصحيفة "ماركا" فإن تلك الكرة تم التوقيع عليها بواسطة مجموعة من الجنود الأوكرانيين، تقديرًا لدعم جوارديولا.

لكن الهدية نفسها وهي كرة دوري أبطال أوروبا، تسلط الضوء على أكبر أحزان جوارديولا هذا الموسم، وهو الإقصاء المتأخر من دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد، في محطة إياب نصف نهائي المسابقة، بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى النهائي.

اقرأ أيضًا..

"جوارديولا الشرير" .. ضحية الاستفزاز أم تخلى عن قناع المثالية؟

أجويرو ينسى زميله في برشلونة ويوجه لفظ غير لائق لنجم ريال مدريد

أنشيلوتي يعلن موقف ألابا من المشاركة في نهائي الأبطال