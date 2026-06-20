كأس العالم - المجموعة 1 بي بي في إيه

ستنطلق مباراة جنوب أفريقيا ضد جمهورية كوريا في 25 يونيو 2026 الساعة 21:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

سياق المباراة وأهم الأحداث في الجولة الافتتاحية

بدأت حملة جنوب أفريقيا بشكل كارثي بهزيمة 2-0 أمام المكسيك، والتي شهدت أيضًا طرد لاعبين اثنين. تحسنت أداء الفريق في الجولة الثانية بتعادل 1-1 مع جمهورية التشيك، حيث تم استبعاد لايل فوستر من التشكيلة الأساسية. تألق أوسوين أبوليس في مواجهة التشيك ومن المتوقع أن يحتفظ بمكانه في التشكيلة، لكن لاعب خط الوسط تيبوهو موكوينا سيغيب عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء. وهذا يمثل ضربة قوية للمدرب هوغو بروس. المعادلة أمام «بافانا» بسيطة: الفوز على كوريا الجنوبية يوم الخميس 25 يونيو والتأهل إلى دور الـ32. أما في حالة الخسارة أو التعادل، فستنتهي رحلتهم في كأس العالم 2026.

تدخل كوريا الجنوبية هذه المواجهة وهي تدرك أنها بحاجة إلى التعادل على الأقل لضمان التأهل إلى الدور التالي بعد هزيمتها 1-0 أمام المكسيك. من المتوقع أن نشهد مباراة مثيرة.

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اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب جنوب أفريقيا

كل شيء يمر عبر تيبوهو موكوينا، «مترونوم» خط وسط ماميلودي صنداونز. سيكون غيابه في المباراة ضد كوريا الجنوبية محسوسًا، لذا من المرجح أن يستدعي المدرب هوغو بروس يايا سيثول بعد أن قضى عقوبة الإيقاف في المباراة ضد التشيك.

لا يزال المدافع مبيكيزيلي مبوكازي، الذي يلعب في الولايات المتحدة، في العشرين من عمره فقط، لكنه يُعتبر بالفعل المرشح المستقبلي لقيادة منتخب «بافانا». وسيقود خط الهجوم مهاجم بيرنلي لايل فوستر بضغطه المستمر وحركته في الأجنحة وتواصله الذكي مع زملائه، على الرغم من استبعاده من التشكيلة الأساسية في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 أمام التشيك لصالح أداء أوسوين أبوليس الدؤوب. هناك مطالبات قوية بضم نجم أورلاندو بايرتس البالغ من العمر 21 عامًا، ريليبوهيل موفوكينج، إلى التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده، لكن يبقى أن نرى ما إذا كان المدرب بروس، المعروف بتجنبه للمخاطرة، سيقوم بذلك.

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التشكيلة المحتملة لـ«بافانا»

ويليامز؛ موداو، أوكون، مبوكازي، موديبا؛ مباثا، آدامز، سيثول؛ ماسيكو، موفوكينج، أبوليس.

اللاعبون الرئيسيون والمدرب في منتخب كوريا الجنوبية

يتصدر تشكيلة كوريا الجنوبية المكونة من 26 لاعباً لبطولة كأس العالم 2026 نجم الجيل سون هيونغ-مين، ونجم بايرن ميونيخ كيم مين-جاي، وصانع ألعاب باريس سان جيرمان لي كانغ-إن. ويعتمد فريق «محاربي تايغوك»، بقيادة المدرب هونغ ميونغ-بو، بشكل كبير على هذه المجموعة الأساسية من المواهب التي تلعب في أوروبا لتحقيق التوازن بين الصلابة الدفاعية وسرعة الهجوم.

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التشكيلة المحتملة لكوريا الجنوبية

كيم؛ لي، كيم لي؛ كيم، هوانغ، بايك، سول؛ لي، لي؛ سون.

تشكيلة جنوب أفريقيا المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: رونوين ويليامز (ماميلودي صنداونز)، ريكاردو جوس (سيويليلي)، سيفو تشاين (أورلاندو بايرتس).

المدافعون: خوليسو موداو، أوبري موديبا، خولوماني نداماني (جميعهم من ماميلودي صنداونز)، أولويثو ماخانيا (فيلادلفيا يونيون)، برادلي كروس (كايزر تشيفز)، ثابانغ ماتولودي (بولوكواني سيتي)، نكوسيناتي سيبيسي، كاموجيلو سيبيليبيلي (كلاهما من أورلاندو بايرتس)، إيمي أوكون (هانوفر)، ساموكيل كابيني (مولدي إف كيه)، مبيكيزيلي مبوكازي (شيكاغو فاير).

لاعبو خط الوسط: تيبوهو موكوينا، جايدن آدامز (كلاهما من ماميلودي صنداونز)، ثالينتي مباثا (أورلاندو بايرتس)، سفيفيلو سيثول (تونديلا).

المهاجمون: أوسوين أبوليس، تشيبانغ موريمي، إيفيدنس ماكغوبا، ريليبوهيل موفوكينغ (جميعهم من أورلاندو بايرتس)، لايل فوستر (بيرنلي)، إقراام راينرز، ثيمبا زوان (كلاهما من ماميلودي صنداونز)، ثابيلو ماسيكو (AEL ليماسول).

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تشكيلة كوريا الجنوبية المكونة من 26 لاعباً

حراس المرمى: جو هيون-وو (أولسان)، كيم سيونغ-كيو (إف سي طوكيو)، سونغ بوم-كيون (جيونبوك).

المدافعون: كيم مون-هوان (دايجون)، كيم مين-جاي (بايرن ميونيخ)، كيم تاي-هيون (كاشيما أنتلرز)، بارك جين-سيوب (تشجيانغ)، سول يونغ-وو (ريد ستار بلغراد)، ينس كاستروب (بوروسيا مونشنغلادباخ)، لي كي-هيوك (جانغوون)، لي تاي-سيوك (أوستريا فيينا)، لي هان-بيوم (ميدتجيلاند)، تشو وي-جي (جيونبوك).

لاعبو خط الوسط: كيم جين-غيو (جونبوك)، باي جون-هو (ستوك سيتي)، بايك سونغ-هو (برمنغهام)، يانغ هيون-جون (سلتيك)، أوم جي-سونغ (سوانسي)، لي كانغ-إن (باريس سان جيرمان)، لي دونغ-كيونغ (أولسان)، لي جاي-سونغ (ماينز)، هوانغ إن-بيوم (فاينورد)، هوانغ هي-تشان (وولفز).

المهاجمون: سون هيونغ-مين (لوس أنجلوس إف إيه سي)، أو هيون-كيو (بشيكتاش)، تشو غو-سونغ (ميدتيلاند).

أخبار الفريق والتشكيلة

لم يؤكد هوجو بروس، مدرب منتخب جنوب أفريقيا، التشكيلة المحتملة لهذه المباراة، ولا توجد حالياً أي معلومات عن إصابات أو إيقافات في صفوف منتخب «بافانا بافانا». سيتم إضافة التحديثات مع اقتراب موعد انطلاق المباراة.

كما لم يؤكد مدرب كوريا الجنوبية ميونغ-بو هونغ وجود أي إصابات أو حالات إيقاف في هذه المرحلة، ولم يتم الإعلان عن التشكيلة المتوقعة. سيتم توفير المزيد من أخبار الفريق فور توفرها قبل المباراة.

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

الأداء

حققت جنوب أفريقيا فوزًا واحدًا، وتعادلين، وخسارتين في آخر خمس مباريات خاضتها. وكانت آخر نتيجة لها هي الهزيمة 2-0 أمام المكسيك في مباراة الافتتاح بكأس العالم يوم 11 يونيو. كما تعادلت 0-0 مع نيكاراغوا في مباراة ودية في مايو، وتعادلت 1-1 مع بنما في مارس. وجاء فوزها الوحيد في هذه السلسلة على جامايكا، عندما انتصرت 1-0 يوم 6 يونيو. وسجلت جنوب أفريقيا هدفين واستقبلت ثلاثة أهداف في آخر خمس مباريات خاضتها.

تصل كوريا الجنوبية في حالة أفضل، بعد فوزها في ثلاث من مبارياتها الخمس الأخيرة. وكانت آخر مباراة لها هي الفوز 2-1 بعد أن كانت متأخرة أمام التشيك يوم 12 يونيو، كما فازت على ترينيداد وتوباغو 5-0 في 31 مايو. وجاءت هزيمتاها خلال هذه الفترة — الخسارة 1-0 أمام النمسا والهزيمة 4-0 أمام كوت ديفوار — في مباريات ودية في مارس. وسجل «محاربو تايجوك» ثمانية أهداف واستقبلوا ستة أهداف خلال المباريات الخمس.

سجل المواجهات المباشرة

لا تتوفر بيانات عن المواجهات المباشرة بين جنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية في قاعدة البيانات الحالية. سيتم تحديث هذا المقال بمعلومات عن المواجهات السابقة فور توفرها.

الترتيب

في المجموعة أ، تحتل كوريا الجنوبية حالياً المركز الثاني، بينما تحتل جنوب أفريقيا المركز الرابع قبل الجولة الأخيرة من المباريات.