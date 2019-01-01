مدرب جنوب إفريقيا: سنعالج ثغراتنا قبل مواجهة مصر

هل يحقق منتخب جنوب إفريقيا المفاجأة ويصعد على حساب الفراعنة؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ستيورات باكستر، مدرب منتخب جنوب إفريقيا، على أن لاعبي فريقه لا يحتاجون لأي دوافع، قبل مواجهة مصر، في كأس أمم إفريقيا.

منتخب مصر سيواجه جنوب إفريقيا مساء يوم السبت المقبل، في دور الـ16 ضمن منافسات البطولة القارية المقامة حتى 19 يوليو الجاري.

باكستر قال خلال تصريحات للموقع الرسمي لاتحاد جنوب إفريقيا: "مواجهة مصر تحدٍ كبير، ونحن دائمًا نبحث عن مثل تلك التحديات".

مدرب جنوب إفريقيا تابع: "مجموعات كأس أمم إفريقيا كانت قوية، ومجموعتنا كانت صعبة، والجميع كان يعتقد أننا كنا على مشارف توديع البطولة، ولكننا عدنا".

🗓️خلال تاريخ كأس الأمم الإفريقية.. واجه المنتخب المصري نظيره الجنوب الإفريقي في مناسبتين فقط، كانت فيهم الغلبة لصالح الفراعنة

1⃣ كأس الأمم 1996 وانتصر المنتخب بهدف لأحمد الكاس

2⃣ أما الثانية فحملت معها النجمة الرابعة لمنتخبنا بعد الانتصار 2-0 في نهائي 1998 ببوركينا فاسو pic.twitter.com/k9BcqRNicI — جول مصر (@goaleg) July 3, 2019

ستيوارت باكستر واصل: "مواجهة الدولة المضيفة فرصة لدى اللاعبين، للعب أمام الكثير من الجماهير، لأن الجميع سيقف لهم خلال تلك المباراة".

وأردف: "لم نكن بالمستوى الأفضل على المستوى الهجومي، ولكننا لعبنا بشكل دفاعي جيد، وسنعمل على حل تلك الثغرات قبل مواجهة مصر، والمباراة ستكون مختلفة".

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واختتم مدرب جنوب إفريقيا تصريحاته قائلًا: "ليس علينا تقديم دوافع تحفيزية للاعبي الفريق، لأنهم سيصلون إلى هذا الأمر بمفردهم".

منتخب مصر صعد إلى دور الـ16 متصدرًا للمجموعة الأولى، بينما صعد جنوب إفريقيا محتلًا المركز الثالث في المجموعة الخامسة.