مدرب جنوب إفريقيا: المغرب منظم ولكننا سنلعب للفوز

المغرب يسعى لحسم صدارة المجموعة

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد ستيورات باكستر، المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، على أن فريقه سيلعب أمام المغرب من أجل الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، للتأهل بكأس أمم إفريقيا.

منتخب المغرب سيواجه نظيره جنوب إفريقيا مساء غدٍ الأثنين، بالجولة الثالثة، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، بالبطولة القارية.

باكستر قال خلال المؤتمر الصحفي: "المنتخب المغربي قوي جدًا، ولديه خبرة عالية، وسنلعب أمامه من أجل الفوز والتأهل.

🗓 تاريخيًا.. المنتخب المصري يتفوق بشكل ملحوظ على نظيره الأوغندي

👕 حدثت المواجهة بينهما في 23 مناسبة

✅ حققت مصر الانتصار في 19 منهم

⭕️ حسم التعادل مواجهتين

❌ انتصرت أوغندا في لقائين

⚽️ سجلت مصر في الشباك الأوغندية 47 هدفًا

🥅 استقبلت مصر 15 هدفًا pic.twitter.com/69u3LonL3X — جول مصر (@goaleg) June 30, 2019

مدرب جنوب إفريقيا تابع: "سنواجه فريق منظم جدًا، ولكننا سنبذل قصارى جهدنا، وذلك إضا دعمنا دفاعنا يمكننا الفوز".

ستيوارت باكستر اختتم تصريحاته قائلًا: ظروفنا كانت صعبة، ولم تكن التجهيزات كما أردنا، وكان هناك مفاجآت عديدة.

يتصدر منتخب المغرب المجموعة الرابعة بـ6 نقاط، ويأتي كوت ديفوار وجنوب إفريقيا بالمركزين الثاني والثالث، برصيد 3 نقاط، وناميبيا أخيرًا بدون نقاط.