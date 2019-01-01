جنش يقترب من حراسة منتخب مصر أمام نيجيريا

منتخب مصر يواجه نيجيريا وديًا

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، عن التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام نيجيريا، الودية، المقرر لها مساء اليوم، ضمن استعدادات الفريقين لكأس الأمم الإفريقية.

وتأهل المنتخبين لمنافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تصفيات ناجحة وينتظرون القرعة لتحديد منافسيهم في البطولة التي ستقام في منتصف العام الجاري.

وأشارت تقارير صحفية مصرية، أن محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، سيكون ضمن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام نيجيريا.

ووفقًا لبعض الصحف المصرية، أن هناك تغيير كبير بتشكيل منتخب مصر، عن مواجهة النيجر الماضية التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكشفت تقارير عن التشكيل المتوقع حيث سيكون جنش حارسًا، وأحمد فتوح ومحمود علاء وباهر المحمدي وعمر جابر في الدفاع، وطارق حامد ومحمد النني وعبدالرحمن مجدي وتريزيجيه في الوسط.

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وسيقود هجوم منتخب مصر كلًا صلاح محسن ومصطفى محمد، بعد أن تواجد كلًا من كوكا في المباراة السابقة في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وفازت مصر بتنظيم كأس الأمم الإفريقية في العام الجاري، بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، عقب سحب التنظيم من الكاميرون بسبب عدم الجاهزية.