جنش: كنت قريبًا من التوقيع للأهلي قبل انضمامي للزمالك

جنش يقترب من العودة لمباريات الزمالك

تحدث محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك عن حالته في الوقت الحالي، وإمكانية عودته مرة أخرى للمشاركة مع الفريق الأبيض.

جنش تعرض لإصابة قوية أثناء تواجده في معسكر منتخب مصر قبل الأمم الإفريقية 2019، بقطع في وتر أكيلس مما أبعده عن حراسة الزمالك خلال الفترة الماضية.

جنش أكد أنه كان قريبًا من الانضمام للأهلي في وقت سابق ولكن، منعته حادثة سير أثناء ذهابة للتوقيع للنادي الأحمر وقتها.

وقال جنش في تصريحات لقناة الزمالك: "في الوقت الحالي، أستطيع أن أعود مرة أخرى للمشاركة مع الزمالك، حيث تعافيت بشكل كامل وأرغب أن أعود بقوة".

وتابع حارس مرمى الزمالك: "تلقيت بعض العروض قبل إصابتي مباشرة، وكان هناك عرضين من السعودية، قبل الإصابة بثلاثة أيام تحديدًا".

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جنش يستعد للعودة للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد عودته للتدريبات الجماعية والظهور بشكل مميز خلال التمرينات.