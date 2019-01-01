جنازة مهيبة لمدرب مانشستر يونايتد الأسطوري والأب الروحي لبيكهام ونيفيل

إريك هاريسون مدرب فريق الشباب السابق بمانشستر يونايتد يتوفى عن عُمر الـ 81

فيسبوك تويتر محمد عماد

نشر جاري نيفيل مدافع فريق مانشستر يونايتد السابق صورة له عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام نعى فيها مدربه السابق في فريق الشباب إريك هاريسون.

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وحضر جاري نيفيل وسير أليكس فيرجسون جنازة المدرب الذي توفي عن عُمر الـ 81، والذي اشتهر كونه مدربًا لأحد أفضل الأجيال في تاريخ مانشستر يونايتد والذي عُرف باسم جيل 92، والذي ضم بيكهام وجاري وفيليب نيفيل وسكولز وجيجز ونيكي بات، والذي توج بعد ذلك مع الفريق الأول بالثلاثية الشهيرة عام 1999.

كما تواجد نجم مانشستر يونايتد السابق مارك هيوز ضمن الحضور في جنازة أحد أيقونات مانشستر يونايتد، والذي عمل 27 عامًا مع الفريق.

وكتب نيفيل في حسابه على إنستجرام رسالة شكر فيها هاريسون، الذي اعتبره سببًا في نجاحه مع مانشستر يونايتد وتطوير شخصيته منذ أن كان عمره 16 عامًا.