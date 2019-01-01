جناح مانشستر يونايتد الصاعد يبرز تأثير سولشاير

جناح مانشستر يونايتد الشاب يوضح الخطوات الأولى التي اتخذها سولشاير مع الفريق

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

تحدث الشاب الصاعد تاتيتش تشونج لاعب مانشستر يونايتد حول وضعية الفريق الجديدة والخطوات التي يتخذها المدرب أولي جونار سولشاير مع الفريق. اختيارات المحررين كأس آسيا 2019 | عموري ، موي وأبرز النجوم الغائبين عن البطولة

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وشارك تشونج في مباراة فريقه أمام ريدينج ضمن منافسات الدور الـ 64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم.

وفاز مانشستر يونايتد على ضيفه بثنائية سجلها خوان ماتا وروميلو لوكاكو، ليعبر إلى دور الـ 32 من المسابقة دون عناء ويحقق سولشاير فوزه الخامس تواليًا.

وعقب اللقاء، قال تشونج الذي شارك مع الفريق الأول لأول مرة إنه سعيد بهذه التجربة مضيفًا لأن المدرب سولشاير أعطاه الكثير من الثقة والدعم.

وأثنى تشونج على الخطوات الأولى التي اتخذها سولشاير في رحلته مع الفريق، حيث وصف ما حدث بأنه جمع للشمل مرة أخرى وإعادة للأجواء الهادئة من جديد.

يذكر أن سولشاير كان قد تولى تدريب مانشستر يونايتد منتصف ديسمبر الماضي، وذلك عقب إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المفاجئة.