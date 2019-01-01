جناح رين يُبهر إيمري ويدخل اهتمامات أرسنال

بعد مستواه المميز أمام المدفعجية في دور الـ16 من الدوري الأوروبي

يحاول نادي أرسنال الإنجليزي، التعاقد مع لاعب جديد في مركز الجناح خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

المدرب أوناي إيمري وضع إسملاعيلا سار جناح رين، ضمن أحد الأهداف التي يرغب في التعاقد معها.

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الدولي السنغالي تألق مع رين بشكل كبير هذا الموسم، وواجه أرسنال مرتين في الدوري الأوروبي.

سار نجح في هز شباك المدفعجية بنفسه، في مباراة الذهاب بدور الـ16 من البطولة والتي انتهت بفوز رين 3/1.

تقارير صحفية أكدت أن سار حاز على إعجاب إيمري في كلتا المباراتين، مما جعل الإسباني يفكر في الحصول على خدماته.

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مهمة النادي اللندني في ضم سار لا تبدو صعبة، حيث ينتهي عقد صاحب الـ21 عاماً في يونيو 2021.

يذكر أن السنغالي نجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 11 في 39 مباراة مع رين هذا الموسم بجميع البطولات.