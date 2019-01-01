جناح تشيلسي الصاعد يبرز دور رونالدو في احترافه كرة القدم

وأجمل هدف شاهده في حياته لرونالدو

كشف جناح تشيلسي الشاب ماسون مونت، عن دور النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ارتباطه وتعلقه بكرة القدم، مؤكدًا أنه احترف اللعبة على أمل أن يسير على نهج صاروخ ماديرا.

وجاءت تصريحات صاحب الـ20 عامًا، قبل استعداده للظهور في مباراته الأولى مع كبار البلوز، التي سيخوضها الفريق مساء اليوم السبت ضد مانشستر يونايتد على ملعبه "أولد ترافورد" في ختام مواجهات الجولة الافتتاحية للبريميرليج.

وقال المرشح لخلافة هازارد لموقع النادي الرسمي "أتذكر المرة الأولى التي زرت خلالها ملعب أولد ترافورد، لكن لي هناك ذكريات جيدة وأخرى سيئة".

1⃣ شاهد عرضية مالكوم 🤨

2⃣ انظر إلى رد فعل الحكم 🤭

3⃣ حاول ألا تضحك 🤣pic.twitter.com/XU2tyShVkB — جول العربي - Goal (@GoalAR) August 11, 2019

وأضاف "ذهبت آنذاك كمشجع لبورتسموث وخسرنا المباراة، لكن ما أتذكره جيدًا أنني شاهدت كريستيانو رونالدو يسجل هدفًا من ركلة حرة بطريقة مذهلة، وكان أحد أجمل الأهداف التي رأيتها في حياتي، وكان من الرائع بالنسبة لي، أن أشاهد أحد أفضل اللاعبين في العالم، وهذا ما حفزني في صغري".

وختم حديثه في هذه الجزئية "أتذكر ما فعلته في التدريبات بعدما شاهدت هدف رونالدو، حاولت تنفيذ الركلة مثله، ولأنني كنت صغيرًا، لم أتمكن من ركلها من بعيد، لكن المؤكد عندما تشاهد شيئًا كهذا، فهذا يساعدك على تطوير مهاراتك ويحفزك على الممارسة ومحاولة تكرارها في اللعب".