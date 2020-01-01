جنابري: لم نتوقع إسقاط برشلونة في وجود ميسي

الجناح الألماني شعر بالدهشة من نتيجة 8/2

أكد سيرج جنابري جناح نادي بايرن ميونخ الألماني، أنه لم يتوقع الفوز الكبير على برشلونة في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا.

صدمة كبيرة تلقاها عشاق برشلونة يوم الجمعة الماضي، بالخسارة 8/2 أمام بايرن، ليصعد الفريق البافاري لمواجهة ليون في ربع نهائي الأبطال.

جنابري خرج للحديث أمام وسائل الإعلام قبل هذه المباراة، للكشف عن رد فعل فريقه بعد الانتصار، ورأيه في اللعب أمام نظيره الفرنسي.

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وقال الجناح الألماني:"فوجئنا جميعاً بالنتيجة أمام برشلونة، كنا نعرف ما يمكن توقعه من هذه المباراة، خاصة عند اللعب أمام خصم مثل ليونيل ميسي".

وأضاف:"نحن دائماً نريد المزيد وهذا ما يميزنا، ظهرت حالة كبيرة من النشوة والفرحة بعد الفوز على برشلونة، ليلة المباراة وفي اليوم التالي، ولكن الآن علينا الاستعداد لليون".

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وتابع:"نحن الآن في حالة تركيز كبيرة من أجل الفوز بدوري أبطال أوروبا، سنكون وقتها الفريق الأفضل هذا الموسم، وسيتوج هذا الإنجاز الموسم الرائع الذي مررنا به".

يذكر أن الفائز من بايرن وليون، سيلعب ضد المنتصر من باريس سان جيرمان ولايبزيج يوم الأحد القادم في نهائي دوري الأبطال.