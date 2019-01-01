جنابري: اللعب للأرسنال خطوة كبيرة لكن ليس بالنسبة لي

سيرجي جنابري لاعب أرسنال السابق يؤكد أن فترته مع المدفعجية لم تكن مثالية كما خطط لها قبل الانضمام لهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الألماني سيرجي جنابري نجم أرسنال السابق وبايرن ميونخ الحالي عن سعادته وامتنانه بما قدمه له فريق أرسنال بالرغم من عدم نجاحه معهم.

جاء هذا في تصريحات أدلى بها اللاعب مع شبكة "دازن" وأكد خلالها أنه أراد دومًا أن يحصل على فرصة أفضل في صفوف المدفعجية.

"الانضمام للأرسنال يعد ميزة كبيرة وخطوة ضخمة بالنسبة للكثير من اللاعبين، لكن ذلك الأمر لا ينطبق علي ولم يحدث معي".

مدرب بايرن ميونخ يضرب المثل بنفسه في دفاعه عن بيريسيتش

وأضاف: "عندما يأتي لك فريق كأرسنال بعرض في وجود مدرب مثل أرسين فينجر يمنح الفرصة للشباب توافق على الفور وترى أنها فرصة عظيمة".

وأكمل: "أردت الحصول على فرصة أفضل في إنجلترا، شيء أكبر من اللعب في مباريات الكأس فقط، لذلك كان يجب أن اتخذ خطوة للخلف، وأحببت اللعب لبريمين قبل الانضمام لبايرن ميونخ".

جدير بالذكر أن جنابري كان قد لعب ١٨ مباراة للفريق الأول لأرسنال قبل أن ينتقل لبريمين، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين في حوالي ٩٠٠ دقيقة.