جنابري: الذكورية القديمة تشكل عائقاً.. حان وقت الذكورية الجديدة

اللاعب الألماني يدعم المبادرة الجديدة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى سيرجي جنابري جناح بايرن ميونيخ اعتقاده بخطأ النظرة العامة بين الرجل والمرأة في تحديد المناصب القابلة لتوليها على أساس الجنس.

وقال جنابري في إطار حملة (الذكورية الجديدة):"بالنسبة لي، الأهم هو أن تكون شخصاً جيداً، هذا أهم من أن تكون رجلاً جيداً".

وأضاف:"بالنسبة لي هذا ما يفعله الشخص الذي ينظر لبيئته ويريد الأفضل للآخرين، هذا ما يفعله الصريح الذي يفكر بشكل تقدمي".

وأوضح:"دورالأجناس يشكل عائقاً في بعض الأوقات. الذكورية في مفهومها الكلاسيكي ليست مهمة بالنسبة لي، الأهم فيها هو أن تكون الأقوى ".

وتابع:"ولكن مسألة الذكورية الجديدة تهمني كثيراً، فبالنسبة لي هي تعني الحرية والتفتح واحترام طرق الأفراد في الحياة".

يذكر أن جنابري يعيش فترة رائعة مع بايرن ميونيخ والمنتخب الألماني، بعد بداية متذبذبة في آرسنال الإنجليزي الذي بدأ معه في سن 16 عاماً.