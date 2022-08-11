جمهور ريال مدريد يستغل السوبر الأوروبي للسخرية من مبابي وبرشلونة

أحد مشجعي ريال مدريد قام بالسخرية من كيليان مبابي وبرشلونة بصورة مبتكرة خلال مواجهة آينتراخت فرانكفورت في السوبر الأوروبي.

استغل جمهور ريال مدريد الإسباني مواجهة السوبر الأوروبي أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، التي أقيمت مساء الأربعاء، للسخرية من الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى غريمه نادي برشلونة.

ريال مدريد تمكن من الفوز على آينتراخت فرانكفورت بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت مساء الأربعاء على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، ليحقق لقبه الخامس في السوبر الأوروبي.

النمساوي دافيد ألابا افتتح التسجيل لصالح ريال مدريد في الدقيقة 37 بعد تمريرة من كاسيميرو، فيما أضاف كريم بنزيما الهدف الثاني في الدقيقة 65، ليضمن النادي الملكي اللقب.

وخلال المباراة، قرر أحد مشجعي ريال مدريد والذي كان حاضرًا في ملعب "هلسنكي الأولمبي" أن يبعث رسالتين، سخر فيهما من مبابي وبرشلونة.

كيف سخر المشجع من مبابي؟

صحيفة "ماركا" الإسبانية ترى أن مشجعي ريال مدريد لم ينسوا الصفعة التي وجهها لهم كيليان مبابي، بعد قرار تجديد عقده مع باريس سان جيرمان حتى صيف 2025.

وقام أحد مشجعي ريال مدريد برفع قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم مبابي، وعليه الرقم صفر وتحته عبارة دوري أبطال أوروبا.

وهي بالطبع رسالة إلى أن مبابي وباريس سان جيرمان لم يسبق لهما أبدًا التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

ما هي الرسالة التي وجهت إلى برشلونة؟

المشجع نفسه قرر السخرية من برشلونة، مدعيًا أن جماهير النادي الكتالوني شجعت كل الأندية التي لعبت ضد ريال مدريد في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا.

ورفع المشجع لافتة كبيرة عبارة عن صورة من محرك بحث "Google" الشهير وجملة بحث "قميص برشلونة الاحتياطي 21-22".

نتائج بحث الصور تظهر جوان لابورتا رئيس برشلونة وهو يحمل قمصان كل الفرق التي واجهت ريال مدريد في الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا سواء في دور المجموعات أو الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى قميص آينتراخت فرانكفورت منافس "الملكي" في السوبر الأوروبي.