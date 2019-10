جمهور تشيلسي يدعم أسطورته في صراعه مع السرطان

لافتة إنسانية طيبة من جماهير تشيلسي تجاه أيقونة التسعينات

اتفق مشجعو نادي تشيلسي على تقديم لافتة إنسانية لأسطورة البلوز حيانلوكا فيالي، وذلك في صدام مانشستر يونايتد الذي يستضيفه ملعب "ستامفورد بريدج" في دور الـ16 لكأس كاراباو.

وبحسب ما ذكرته صفحة " We We The Shed" على "تويتر"، فسوف ترفع الجماهير لافتة للنجم الإيطالي السابق، مع الهتاف باسمه، كنوع من أنواع الدعم في محنته بتجدد صراعه مع مرض السرطان.

وسبق لهداف الدوري الإيطالي عام 1992، أن واجه نفس المحنة العام الماضي، ومن حُسن الحظ تغلب على المرض بعد صراع مرير، قبل أن يعاوده في هذه الأيام.

ويحظى نجم يوفنتوس الأسبق بشعبية جارفة في حي الأثرياء في غرب لندن، نظير ما قدمه للبلوز في أواخر تسعينات القرن الماضي، بتحمل مسؤولية الفريق كلاعب ومدرب وهو بعمر 33 عامًا بعد رحيل الهولندي رود خوليت عام 1998.

ويرى كثير من عشاق النادي اللندني أن فيالي هو المؤسس الفعلي لنهضة تشيلسي في العصر الحديث، بعدما أعاده إلى الواجهة العالمية، بقيادته للفوز بكأس الكؤوس الأوروبية بالتغلب على شتوتجارت الألماني في النهائي بهدف نظيف، ثم خطف كأس السوبر الأوروبية من ريال مدريد في افتتاح الموسم التالي، غير أنه قاد الفريق لاحتلال المركز الثالث في البريميرليج للمرة الأولى منذ 70 عامًا آنذاك.