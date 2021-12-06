جمهور إيفرتون يوجه رسالة قوية للإدارة بترك الملعب في الدقيقة 27

في لقطة غير اعتيادية قامت جماهير إيفرتون بمغادرة ملعب المباراة اليوم أمام آرسنال في الدقيقة 27 من عمر اللقاء.

كانت نتيجة المباراة لاتزال تشير نحو التعادل السلبي لكن أعدادًا من الجماهير همت بالخروج تاركة مدرجات "جوديسون بارك" شبه فارغة.

ما السبب وراء ذلك؟

ويعود سبب تخلي جماهير التوفيز عن فريقها في الدقيقة 27 اتباعًا للحملة التي أطلقتها مجموعات جماهيرية لفريق إيفرتون بعنوان "27 دقيقة بسبب 27 عامًا من الاعتراض في جوديسون بارك".

جمهور إيفرتون أظهر اعتراضه لإدارة النادي من خلال لافتة جاء فيها، "Nil Satis Nisi Optimum" وهي عبارة لاتينية تعني: "لا شيئا نريد إلا أن نكون الأفضل" وهو أحد شعارات النادي التاريخيية.

ما سبب غضب جماهير إيفرتون؟

تطالب جماهير إيفرتون من خلال هذه الحملة بالتغيير في النادي الذي يعاني من الفشل في التتويج بالبطولات على مدار السنوات الـ27 الماضية.

كما طالبت بوضع هيكل إداري لفريق الكرة وخطة طويلة الأجل لتحقيق النجاحات، مؤكدين على ثقتهم في مدرب الفريق رافائيل بينيتيز.

الجدير بالذكر أنّ أخر بطولة حققها الفريق كانت عام 1995، وهي الدرع الخيرية وقبلها كأس إنجلترا في نفس السنة، وسيمر 27 عامًا على البطولتين هذا الموسم.









