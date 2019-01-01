جمهور الهلال والاتحاد يسيطر على 70% من تذاكر مواجهتي التعاون والنصر

الأربعة فرق تأهلت إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم نسبة توزيع تذاكر مواجهات مباريات نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

نصف النهائي سيجمع بين الهلال والتعاون، والاتحاد والنصر، في 26 من الشهر الجاري، الأولى على ملعب جامعة الملك سعود، والثانية على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

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وأوضح الاتحاد السعودي أنه سيتم تخصيص 70 بالمئة من نسبة التذاكر لأصحاب الأرض أي الزعيم والعميد، على أن يكون 30 بالمئة للضيوف التعاون العالمي.

وأعلن موقع "مكاني" المخصص لبيع التذاكر، اليوم الأحد، طرح تذاكر مواجهة العميد والعالمي، بداية من صباح اليوم.

يذكر أن الهلال كان قد تأهل على حساب الاتفاق، بالتغلب عليه بنتيجة 3-2، بينما صعد منافسه على حساب الوحدة بالفوز 3-0.

أما النصر فأقصى الجيل بهزيمته 4-0، فيما تأهل الاتحاد بالفوز أمام الباطن 4-3.