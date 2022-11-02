"جمهور النصر يشعر بحرقة مما يحققه نادي الهلال"

النصر كان الأفضل الموسم الماضي ولكنه لم ينجح

أكد الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي، على أن نادي النصر كان الأفضل الموسم الماضي، لتحقيق بطولة الدوري السعودي الموسم الماضي على مستوى العناصر، ولكن الإدارة تسببت في فشل الفريق.

وحقق نادي الهلال لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2021-2022، بعد منافسة شرسة مع نادي الاتحاد الذي كان قريبًا من اللقب.

المالكي قال خلال تصريحات عبر مساحة "24 الرياضية": "النصر كان هو الأفضل عناصريًا لتحقيق بطولة الدوري، ولكن هناك أخطاء حدثت على مستوى الإدارة".

الإعلامي الرياضي واصل: "جمهور النصر يشعر بحرقة أو غيرة مما يحققه الهلال، وشاهدنا بعض الشواهد آخرها مقطع لمشجع نصراوي كان معروف تأثيره بين الجمهور، يتحدث عما كان يحدث من اتفاقات لتغيير الرأي العام النصراوي على الأقل".

ويقدم النصر خلال الموسم الحالي نتائج جيدة، حيث يحتل وصافة ترتيب دوري روشن للمحترفين، خلف نادي الشباب بفارق 3 نقاط فقط.