جمهور المغرب غاضب من شروط لعب ميسي مباراة ودية

شروط ميسي لخوض مباراة ودية مع المغرب والانضمام لمعسكر الأرجنتين لم تلق رد إيجابي

عبّر المغاربة عن استيائهم من الشروط التي وضعها ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين التاريخي، لخوض مباراة ودية في مارس المقبل.

التقارير الصحفية أكدت أن ميسي لا يمانع خوض مباراة ودية في المغرب شرط ألا يعرف أحد فندق البيسيلستي ولا يلتقط معه الصور أو يبادل القمصان، كما لا يتدخل عليه اللاعبين بخشونة.

وذكرت صحيفة "البطولات" المغربية أنّ هناك حالة رفض تام لهذه الشروط وتطالب بعدم خوض المباراة الودية إن اقتضى الأمر.

وأشارت إلى أنّ الجمهور يرى أنّ الموافقة على هذه الشروط تقليل من قيمة أسود الأطلس وخاصة وأنّ المباراة ودية.

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جدير بالذكر أنّ ليو شارك في السوبر الإسباني مع برشلونة ضد إشبيلية في المغرب دون أي شروط.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن قائمة المنتخب الأرجنتيني لفترة التوقف في مارس بعودة ميسي للمرة الأولى بعد كأس العالم.