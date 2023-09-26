ختامه ليس مسكًا .. جمهور الأهلي يصدم إدوارد ميندي في لقاء العين والسنغالي يغلق باب الوصول إليه

السنغالي يحمي نفسه من مواجهة جمهور الأهلي بطريقته

"طفح الكيل" هكذا يمكن أن نطلق على وضع جمهور الأهلي السعودي مع السنغالي إدوارد ميندي؛ حارس مرمى الفريق، فكان ردهم عليه الليلة خلال مواجهة العين.

الراقي فلت من الهزيمة أمام العين في الدقائق الأخيرة من المباراة، فبعدما كان متقدمًا بثلاثية نظيفة حتى العشر دقائق الأخيرة من اللقاء، لكن تواضع أداء ميندي تسبب في استقباله هدفين مع الرأفة، إذ أطلق حكم اللقاء صافرة النهاية عقب الهدف الثاني مباشرةً، ليعلن عبور الأهلي لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

قبل المباراة وأثناء نزول ميندي للملعب لإجراء عمليات الإحماء، استقبله الجمهور الأهلاوي بالتحية، دعمًا له رغم تواضع مستواه منذ التعاقد معه في الميركاتو الصيفي الماضي، لكن اختلف الوضع مع نهاية المباراة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أثناء مغادرة السنغالي للملعب عقب نهاية اللقاء، حاصره الجمهور في المدرجات بالهتافات "برا يا ميندي" باللغة العربية، مع بعض الهتافات باللغة الإنجليزية، التي يتحدث بها بالأساس.

أمام كم الغضب الذي شاهده حارس تشيلسي السابق من جمهور الأهلي، ما كان منه إلا أن قام بإغلاق التعليقات على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كي يغلق الباب أمام الجماهير للوصول إليه.

يشار إلى أن ميندي مع الراقي استقبلت شباكه 15 هدفًا خلال ثماني مباريات، ولم يفلح في الخروج بشباك نظيفة إلا من مباراتين فقط.