"جمهور الاتحاد أهان الدوسري .. عليه الرد يوم الإثنين!"

أكد الإعلامي عبد العزيز المريسل، على أن جمهور الاتحاد هو من كان متواجدًا في ملعب الجوهرة المشعة، من أجل مساندة فريق الفيحاء في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وهم من قاموا بتوجيه هتاف ضد سالم الدوسري نجم الزعيم.

جمهور الاتحاد هو من هتف ضد سالم الدوسري

المريسل أشار خلال تواجده بإحدى المساحات عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أنه يجب على سالم الدوسري الرد على الاتحاد وجمهوره يوم الإثنين المقبل.

الإعلامي الرياضي قال: "الجمهور الذي تواجد بالجوهرة هم جمهور الاتحاد وليس الفيحاء، وحسب ما أنا قرأته أن رئيس رابطة جمهور الفيحاء، قال اللي بيشجع الفيحاء حياه الله، والي مش مشجع يطلع برا".

عبد العزيز واصل: "إن كان الوصف ما حدث فعلًا، نريد أن أقول يا كابتن سالم الدوسري، من هتف ضدك وقال يا بكاية هم جمهور الاتحاد، عندك رد عليهم؟ رد يوم الإثنين، والله لأركز معك إلى يوم الإثنين وأذكرك على تويتر حتى أرى ماذا ستقدم يوم الإثنين، لن أتركك".

الهلال يستعد لمواجهة الاتحاد بالكلاسيكو

يستعد فريق نادي الهلال لمواجهة نظيره الاتحاد مساء يوم الإثنين المقبل، في الجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

مواجهة الكلاسيكو ستكون حاسمة بشكل كبير في السباق على التتويج ببطولة الدوري السعودي، حيث يتصدر الاتحاد برصيد 61 نقطة، ويأتي بعده الهلال برصيد 55 نقطة.

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز من أجل إبقاء فرصة تتويجه بالدوري السعودي حتى النهاية، أملًا في تعثر للعميد من أجل السيطرة على قمة الترتيب.

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