جمعة أساسيًا واستبعاد مؤمن زكريا من تشكيل أحد أمام التعاون

أحد يواجه التعاون بالدوري السعودي

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن عمار السويح، المدير الفني لفريق أحد، تشكيله لمواجهة التعاون ضمن مباريات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويلعب لنادي أحد المصريين مؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، وأحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي السابق.

وتواجد جمعة ضمن التشكيل الأساسي في المباراة الثانية على التوالي، حيث سجل هدف في اللقاء السابق، بينما كان زكريا على مقاعد البدلاء.

وخرج زكريا في مباراة اليوم من قائمة الـ18 لاعب، استعدادًا لمواجهة أحد ضمن مباريات الجولة العشرون من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبده بسيسي

الدفاع: تيكو أدولف – كارل مجاني – غازي عبدالرازق – ماجد هزازي

الوسط: تامر الحاج – علي الأسمري – محمد عطية – محمد الضوء – سامي كسار

الهجوم: أحمد جمعة