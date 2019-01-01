جماهير يوفنتوس تتبادل السباب في مباراة أودينيزي

لقطة غريبة في مدرجات أليانز

فيسبوك تويتر هيثم محمد

شهدت مباراة يوفنتوس مع أودينيزي مساء الجمعة بالدوري الإيطالي واقعة غريبة عندما تبادلت جماهير الفريق الحاضرة الهتافات والسباب.

يوفنتوس انتصر بنتيجة أربعة أهداف مقابل واحد في المقابلة التي جرت ضمن الجولة السابعة والعشرين للسيري آ.

وحدثت الواقعة عندما قامت جماهير الأولتراس بتوجيه هتافات معادية ومسيئة لباقي الجماهير الحاضرة في ملعب المباراة بسبب أزمة أسعار التذاكر الأخيرة.

تشكيل تاريخي في دوري أبطال أوروبا.. هل يمكنك التعرف على الفريق؟ 🤔 pic.twitter.com/uoWa20AMib — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 9, 2019

أليجري: الدوري لم ينتهِ بعد

وتقاطع روابط مشجعي يوفنتوس حضور المباريات وعندما تتواجد لا تحتفل بالأهداف وتبقى صامتة في احتجاج على ارتفاع أسعار تذاكر لقاءات الفريق بتورينو.

باقي الجماهير الحاضرة بالمباراة قابل الهتافات بالرد هو الآخر والاحتفال بكل من الأهداف الأربعة التي سجلها فريقه.

واقعة شبيهة حدثت في ديربي العاصمة الأسبوع الماضي بين جماهير روما التي تشاجرت مع بعضها بسبب خلاف حول إجراء الدخلة المعدة للمباراة.

وتأتي الأجواء المتوترة في وقت مهم للبيانكونيري قبل المواجهة المرتقبة في إياب دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الثلاثاء المقبل.