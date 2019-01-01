جماهير نابولي تطالب ساري بتجاهل يوفنتوس

فترة مميزة لساري مع نابولي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

قامت مجموعة من جماهير نابولي بمطالبة مدرب الفريق السابق وتشيلسي الحالي ماوريتسيو ساري بتجاهل اهتمام يوفنتوس بالتعاقد معه للموسم المقبل.

وأكدت عدة مصادر إعلامية أن ساري هو المرشح الأبرز لتولي قيادة يوفنتوس الفنية خلفاً للمغادر ماسيمليانو أليجري.

ورفع عدد من جماهير البارتينبي لافتات في مدينة نابولي طالبت ساري برفض عروض يوفنتوس بسبب ماضيه مع الفريق الجنوبي الإيطالي والعداوة بين الفريقين.

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وقالت إحدى اللافتات: "أيها القائد، لا تخون الجماهير، أنت تحب نابولي"، في إشارة لسنواته الثلاث ما بين 2015 و2018 مع نابولي والتنافس الكبير مع يوفنتوس.

ساري من جانبه رفض التعليق على اهتمام يوفنتوس وقال إن تركيزه كله منصب على نهائي الدوري الأوروبي مع تشيلسي، مؤكداً أن بعدها سيتحدث مع إدارة ناديه.

ويلعب تشيلسي أمام أرسنال مساء اليوم، الأربعاء، بنهائي بطولة الدوري الأوروبي، وهي الفرصة الوحيدة للمدرب الإيطالي لقيادة الفريق للقب بعامه الأول.