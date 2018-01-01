جماهير ليفربول تطالب بعدم إقالة مورينيو!

هتاف موحد من جماهير أنفليد

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

فشل مانشستر يونايتد في إيقاف سلسلة نتائج ليفربول الإيجابية في الدوري الإنجليزي الممتاز، بالسقوط في ملعب أنفليد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعلى الرغم من نهاية الشوط الأول من اللقاء، إلا أن البديل، السويسري شيردان شاكيري، نجح في تسجيل هدفين وضمان الثلاث نقاط لفريقه.

وأصبح الشياطين الحمر على بعد 11 نقطة، من المركز الرابع، بعد فوز تشيلسي وخسارة أرسنال اليوم.

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ويعاني مورينيو الموسم الحالي مع الشياطين الحمر، محلياً وأوروبياً، بالابتعاد عن المنافسة وضعف الأداء، الأمر الذي يشير له البعض بلعنة الموسم الثالث مع السبيشال وان.

وهتفت جماهير ليفربول قبل نهاية اللقاء، للمدير الفني البرتغالي: "لا لإقالة مورينيو".

ويحتل مانشستر يونايتد المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ينتظر غداً معرفة منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

آليسون هو اللاعب الوحيد الذي لم يسدد على مرمى مانشستر يونايتد من لاعبي ليفربول. 😅 pic.twitter.com/gSEFnzz5DV — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 16, 2018

وفشل يونايتد الأسبوع الحالي في تحقيق أي فوز عقب الفوز الكبير على فولهام برباعية مقابل هدف، ليسقط أمام فالنسيا بهدفين مقابل هدف، منعت الفريق من خطف صدارة مجموعة دوري الأبطال واستغلال سقوط يوفنتوس.