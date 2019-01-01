جماهير لاتسيو تنتقم لأتشيربي من باكايوكو بهتافات عنصرية

جماهير نادي لاتسيو الإيطالي تطلق هتافات عنصرية في حق باكايوكو نجم فريق ميلان أثناء مباراتها أمام أودينيزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مباراة الأمس بين نادي لاتسيو ونظيره أودينيزي أحداثًا مؤسفة من قبل جماهير الفريق العاصمي التي هتفت هتافات عنصرية ضد تيموثي باكايوكو نجم ميلان.

جاء هذا أثناء أحداث المباراة، حيث أرادت الجماهير أن تنتقم للاعبهم فرانشيسكو أتشيربي الذي تعرض للإهانة من قبل لاعب ميلان وزميله كيسي في الجولة الماضية.

وتضمنت هتافات جماهير فريق لاتسيو ضد باكايوكو وجود تشبيهات له بحيوانات وإهانات عنصرية كبيرة تسببت في إغضاب الجميع.

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وكان باكايوكو قد ذهب من أجل الحصول على قميص أتشيربي عقب مباراة لاتسيو وميلان الأخيرة وذهب ليحتفل بها مع الجماهير.

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وحقق فريق الفوز في مباراة الأمس بهدفين نظيفين ليصعد للمركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 52 نقطة.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم كان قد أعلن بشكل رسمي أن تصرف كل من باكايوكو وكيسي لن يتم معاقبته بأي شكل من الأشكال.