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جماهير كورينثيانز البرازيلي تختار رومارينيو عن لاعب بشكتاش للتعاقد معه

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رومارينيو مرشحًا للعودة إلى كورينثيانز البرازيلي
أحمد رفعت    فيسبوك      تويتر

اختارت جماهير نادي كورينثيانز البرازيلي، رومارينيو مهاجم نادي اتحاد جدة، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجاري، عن فاجنر لوف لاعب بشكتاش التركي.

وقام موقع "فوكس سبورتس" باستفتاء لاختيار مهاجم يفضل جماهير كورينثيانز البرازيلي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، بين رومارينيو وفاجنر لوف.

وتفوق مهاجم الاتحاد على نظيره لاعب بشكتاش التركي، في الاستفاء الجاري حاليًا على موقع فوكس سبورتس.

رومارينيو كان لاعبًا في صفوف كورينثيانز البرازيلي، قبل خوض تجربة احترافية في الجيش القطري، ثم الجزيرة الإمارتي، واتحاد جدة السعودي.

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اللاعب صاحب الـ28 عامًا، شارك هذا الموسم مع اتحاد جدة في 18 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، حيث يعد واحدًا من العناصر الأساسية للفريق.

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