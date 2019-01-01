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الدوري الإنجليزي الممتاز

جماهير كارديف سيتي تغني لإيميليانو سالا في مواجهة بورنموث

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Getty/Ian Kington
لافتة طيبة من قبل جماهير فريق كارديف سيتي في مباراة فريقهم أمام بورنموث ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي بعد الغناء للمفقود إيمليانو سالا.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

قامت جماهير فريق كارديف سيتي بلافتة طيبة خلال مباراة فريقهم اليوم أمام نظيرهم بورنموث والتي تقام ضمن لقاءات الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا بعد أن خصصت الجماهير جزءًا من تشجيعها من أجل تذكر اللاعب الأرجنتيني إيمليانو سالا الذي كان سينضم لصفوف فريقهم في سوق الانتقالات الشتوية.

ووقفت جماهير فريق كارديف سيتي في الدقيقة الـ 28 من عمر اللقاء وغنت للنجم الأرجنتيني المفقود أغنية خاصة كانت قد ألفتها في وقت سابق".

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واستمرت الأغنية لمدة ثلاثة أو أربعة دقائق حيث كررتها الجماهير وكانت كلماتها كلها تتمحور حول أن الجماهير لن تنساه أبدًا رغم أنه لم يلعب لهم ولو لدقيقة.

وتقول كلمات الأغنية التي صاحبتها تصفيقات الجماهير: "نحن نغني أغنية من أجل سالا، لن ننساك أبدًا، ستبقى دومًا معي في سيتي رفقتي".

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جدير بالذكر أن البحث عن سالا الذي اختفت طائرته فوق بحر المانش بين فرنسا وإنجلترا كان قد توقف قبل أيام بعد أن فشلت السلطات في إيجاد أي أثر له.

 

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