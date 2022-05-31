موقف جماهير ريال مدريد من جاريث بيل يتغير

أشاد مدرب منتخب ويلز، روبرت بيج، بموقف جماهير ريال مدريد الإيجابي مع لاعبه في الفريق، جاريث بيل.

وكان النادي الملكي قد استطاع التغلب على ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا السبت الماضي، في مباراة لم يشارك فيها بيل.

وما حدث بعد اللقاء، من تقدير واستقبال رائع من قبل جماهير الفريق الأبيض لجاريث بعد كل تلك المشاحنات في الفترة الماضية، هو ما جعل مدربه يشيد بهم.

ماذا حدث؟

كان لدى بيل مع جماهير ريال مدريد علاقة متوترة بسبب أفعاله الغير واضحة معهم، وهو ما دفعهم إلى استقباله بشكل هجومي في مباريات الدوري، من خلال إطلاق صافرات الاستهجان عليه.

واستهدف بيل من قبل الجماهير ووسائل إعلام مدريد في المواسم الأخيرة وسط مزاعم بأنه كان أكثر اهتمامًا بلعب "الجولف"، بدلاً من الفريق الإسباني.

لكن هذه الاختلافات تم تنحيتها جانبًا عندما حصل فريق كارلو أنشيلوتي على لقب دوري أبطال أوروبا، ورفع الشاب البالغ من العمر 32 عامًا يديه للجماهير التي بادلته التحية قبل التوقيع على قمصانهم بعد ذلك.

ماذا قال مدرب ويلز؟

قال بيج: "جماهير ريال مدريد أظهرت الرقي في التعامل مع جاريث بيل، لما قدمه لهم مع الفريق".

وواصل: "تنظر إلى ما فعله، وسجل الأسماء الذي لعبت في نهائيات دوري أبطال أوروبا والطريقة التي فعل بها ذلك، يا له من إنجاز بالنسبة له".

جدير بالذكر أن جاريث بيل قد انضم إلى صفوف منتخب ويلز للاستعداد لمواجهات بطولة دوري الأمم الأوروبية، حيث يواجه منتخب بولندا غدًا في أول مباريات المجموعة الرابعة.

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