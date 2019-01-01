جماهير روما تهاجم مونشي وتتهمه بتخريب الفريق

رد فعل غاضب من جمهور النادي الإيطالي عقب الخروج من دوري الأبطال

شنت جماهير نادي روما الإيطالي، هجوما عنيفاً على مونشي المدير الرياضي للفريق بسبب الأزمة الحالية للذئاب.

روما خرج من دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، بعد الخسارة من بورتو 3/1 في إياب دور الـ16 من البطولة.

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النتيجة تسببت في حالة غضب شديدة من جماهير روما التي حضرت المباراة في البرتغال.

صحيفة "كوريير ديلو سبورت" أكدت تعرض بعض لاعبي روما لهجوم الجماهير، على رأسهم إدين دجيكو، ستيفن نزونزي وباتريك تشيك.

وسخرت أيضاً من ظهير الفريق أليساندرو فلورينزي، بعد تسببه في ركلة الجزاء التي منحت بورتو بطاقة التأهل.

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🇪🇸 جوارديولا 82.6%

🇳🇴 سولشاير 82.35%

🇮🇹 أليجري 80.55%

🇩🇪 توخيل 80.48% pic.twitter.com/V6M4PrbyfP — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

وجاء دور مونشي من الهجوم، بعد محاصرته من 15 مشجع قالوا له:"عليك الرحيل لقد قمت بتخريب هذا الفريق".

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وقال الإسباني رداً عليهم:"أنتم أفضل مني وربما سأستعين بكم بعد 6 أشهر".

يذكر أن مونشي ارتبط كثيراً في الفترة الماضية بالرحيل عن روما، والانتقال إلى نظيره الإنجليزي أرسنال.