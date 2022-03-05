جماهير تشيلسي تقاطع وقفة دعم أوكرانيا وتهتف باسم أبراموفيتش!

قامت جماهير تشيلسي بدعم مالك النادي رومان أبراموفيتش الذي أعلن قبل أيام تنحيه عن رئاسته وعرضه للبيع.

جاء هذا قبل انطلاق مواجهة الفريق ضد بيرنلي في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن مواجهات الجولة الـ 28 من الدوري الإنجليزي.

تزامن النداء على اسم أبراموفيتش مع الوقفة الخاصة بتقديم الدعم للشعب الأوكراني في الهجوم الروسي على بلادهم.

لماذا قامت جماهير تشيلسي بالنداء على أبراموفيتش؟

يضطر رجال الأعمال الروس إلى التخلي والانسحاب من الملكيات الخاصة بهم خارج بلادهم في أعقاب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

من بين هؤلاء يأتي أبراموفيتش مالك تشيلسي الذي شغر ذلك المكان منذ عام 2003، لكنه قرر بيع النادي بعد حوالي 19 عامًا بسبب الأحداث.

لذلك أرادت الجماهير أن تقدم دعمها للرجل الذي حقق للنادي أكبر النجاحات في تاريخه سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

جدير بالذكر أن تشيلسي حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرتين تحت قيادة رجل الأعمال الروسي بالإضافة إلى عدة ألقاب محلية.