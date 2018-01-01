جماهير بوكا جونيورز تقتل مشجعًا لريفر بليت بسبب الاحتفالات!

مقتل أحد مشجعي فريق ريفر بليت على يد جماهير بوكا جونيورز بعد فوز الريفر بنهائي كوبا ليبرتادوريس الذي أقيم الأحد الماضي في اسبانيا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تعرض أحد مشجعي فريق ريفر بليت للقتل على يد ثنائي من مشجعي فريق بوكا جونيورز بعد نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس الذي أقيم يوم الأحد الماضي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية، والتي ذكرت أن إيزيكل آرون نيريس الذي يبلغ من العمر 21 عام قد توفي في المستشفى قبل ساعات متأثرًا بجراح عميقة نالها على يد مشجعان لفريق بوكا جونيورز.

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وبحسب ما ذكرت الصحيفة فإن الشاب الأرجنتيني مشجع ريفر بليت عانى من ضرب مبرح قبل أن يتم جرحه بأداة حادة في فخذه وتركه في الشارع جريح.

تم نقل المشجع الشاب للمستشفى واستطاع أن يستفيق ويدلي بشهادته وتحدث مع والدته قبل أن يتوفى، وأكد أنه لم يكن يفعل أي شيء سوى الاحتفال بفوز فريقه باللقب.

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وكانت كلمات إيزيكل الأخيرة: " أنا أموت، أنا أموت، لقد قاموا بمهاجمتي فقط لأنني كنت أحتفل بنتيجة المباراة، وفقط لأنني مشجع لفريق ريفر بليت".

وقالت والدته: "لقد قتلوا نجلي الذي كان بالكاد يستطيع السير، لقد خرج من عملية جراحية قبل عدة أشهر ولديه ثلاثة مسامير في قدمه بعد أن تعرض لحادث من فترة قصيرة، لقد قتلوه ككلب لا يستطيع الدفاع عن نفسه".

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جدير بالذكر أن فريق ريفر بليت كان قد حقق الفوز يوم الأحد الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ليحقق اللقب بإجمالي اللقائين خمسة أهداف لثلاثة.