جماهير بريشيا تهاجم لاعبها بالوتيلي بسبب الغطرسة

رد فعل مفاجئ من جماهير بريشيا على العنصرية ضد بالوتيلي

هاجمت جماهير بريشيا النجم الإيطالي ومهاجم الفريق ماريو بالوتيلي بسبب ما أسموه بالغطرسة التي يتمتع بها اللاعب على خلفية ما حدث معه مؤخرًا.

وتعرض بالوتيلي لهجوم عنصري من قبل جماهير هيلاس فيرونا في مواجهة الفريق أمام بريشيا وأبدى ردة فعل غاضبة أدت إلى توقف المباراة.

ولكن جماهير بريشيا فاجئت الجميع برد فعل ينتقد ماريو بسبب غطرسته، حيث أن ما قام به جزء من المدرج الجنوبي لفيرونا ليس مبررًا لعد إعطاء القميص الجهد الكافي حسب رأيهم.

وبالنسبة لجماهير بريشيا فإن غطرسة ماريو بالوتيلي لا يمكن تبريرخا، لا سيما حين تظهر في الملعب وتصبح سببًا في زعزعة اسقرار الفريق.

وأضافوا: "نحن على قناعة تامة بأن بالوتيلي إيطالي وبقدر ما يتعلق الأمر ببريشيا رغم انتماء ماريو إلى ميلانو، إلا أنه لم يعطِ الفريق ما كان منتظرًا"

ولم يستوعب مشجعو بريشيا العصبية التي كان فيها ماريو خلال مباراة هيلاس فيرونا، حيث رأوا أنها غير مبررة رغم أن بالوتيلي دائمًا ما يفقد أعصابه أمام الهتافات العنصرية.

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يذكر أن ماريو بالوتيلي قد انضم إلى بريشيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة، وذلك بعدما عاد النادي إلى السيري آ لأول مرة منذ 8 سنوات.