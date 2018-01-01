جماهير برشلونة تطلب استمرار فالفيردي ولا تعرف خليفته

تعرف على موقف جماهير برشلونة من إيرنستو فالفيردي ومدرب البلوجرانا المستقبلي

أظهر استفتاء أجرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بين جماهير برشلونة رضاهم عما يقدمه الفريق بالموسم الجاري تحت قيادة إيرنستو فالفيردي، كما تمنوا استمرار المدرب لموسم إضافي.

فالفيردي لديه عقد ينتهي في يونيو المقبل مع إمكانية التمديد لعام إضافي.

وقالت الصحيفة إنّها أجرت استطلاعًا للرأي بين جماهير النادي الكتالوني حول إمكانية استمرار فالفيردي لموسم إضافي وموقف الجمهور من مستوى الفريق وتحديد مدرب مستقبلي.

وأشارت إلى أن 79.66% من المشاركين في الاستفتاء طلبوا منح فالفيردي عامًا إضافيًا بينما رفض 18.66% استمراره وامتنع 1.68% عن التصويت.

الصحيفة طلبت من الجمهورتقييم مستوى الفريق مع فالفيردي بين 1 إلى 10 ومنحه 34% تقييم 8 بينما 26.33% أعطوه 7 من 10.

وجاء التقييم 6 ثالثًا بنسبة 14.33% ثم 9 بنسبة 12.33% و10 بنسبة 6% و5 بنسبة 4.66% و1 بنسبة 1.33% وأخيرًا 1% فقط منحه 4 من 10.

كما عرضت الصحيفة عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة إيرنستو في الفريق، وأجاب الأغلبية بنسبة 35.33% باختيار لا نعرف.

بيب جوارديولا كان ثاني تفضيلات الجمهور بنسبة 19.33% ثم تشافي هيرنانديز بنسبة 13.66% كما حصل رونالد كومان على 6.33% يورجن كلوب على نسبة 3.66%.

فالفيردي حقق مع برشلونة الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر المحلي.