جماهير برشلونة تسخر من ريال مدريد وتغني لكريستيانو رونالدو

جماهير فريق برشلونة سخرت من نادي ريال مدريد عقب الفوز بثلاثية نظيفة في سانتياجو برنابيو وتغني "أين ذهب كريستيانو رونالدو" أثناء كلاسيكو الكأس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

شهدت مواجهة إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة مناوشات بين جماهير الفريقين تغلبت فيها جماهير برشلونة في النهاية مع فوز فريقها.

جاء هذا عقب أن غنت جماهير الفريق الكتالوني للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد السابق ويوفنتوس الحالي متسائلين عن مكانه في الوقت الجاري.

وكان ريال مدريد قد تعرض لخسارة كبيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا والذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو معقل الملكي.

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وودع ريال مدريد بطولة الكأس للموسم الخامس على التوالي دون أن يصل للمباراة النهائية، ليقترب برشلونة من تحقيق إنجاز تاريخي لم يحدث من قبل بالفوز باللقب الخامس على التوالي.

وغنت جماهير برشلونة محتلفة بالفوز الكبير الذي جاء في الشوط الثاني من المباراة بتسجيل ثلاثة أهداف وبقول: "أين ذهب كريستيانو رونالدو؟".

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جدير بالذكر أن برشلونة سيحل ضيفًا على ريال مدريد خلال ساعات من الآن تحديدًا مساء السبت المقبل في الجولة الـ 27 من الدوري الإسباني.