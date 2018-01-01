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جماهير برشلونة ترفض عودة نيمار

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Getty Images
البرازيلي فقد شعبيته في برشلونة

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أشارت تقارير صحفية إسبانية أن إدارة برشلونة لا تمانع عودة النجم البرازيلي نيمار من جديد، ولكن العائق الوحيد هو رفض جماهير الفريق للصفقة.

وكان نيمار رحل في الصيف قبل الماضي إلى باريس سان جيرمان مقابل ما يقارب 222 مليون يورو، في صفقة تبعها عدة خلافات بين اللاعب وبرشلونة.

وقالت "موندو" إن رئيس برشلونة جوسيب بارتميو لا يمانع إتمام الصفقة وترك الأمر بيد المدير العام بيب سيجويرا من أجل اتخاذ القرار النهائي.

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وذكرت الصحيفة أن لاعبي الفريق الكتالوني، وعلى رأسهم ليونيل ميسي، يساندون عودة نيمار وصرحوا في أكثر من مناسبة عن تأييدهم للصفقة.

وأوردت "موندو" أن الرافض الوحيد لحدوث الصفقة هو جماهير الفريق الكتالوني التي في تصويت أجرته الصحيفة قال 67.6 بالمائة منهم "لا" لعودة نيمار.

كان نيمار تواجد مؤخراً في برشلونة وزار زملائه السابقين والتقط الصور معهم، مما أشعل شائعات الانتقال إلى النادي الكتالوني.

كان برشلونة أتم أولى صفقاته الشتوية بالتعاقد مع المدافع الكولومبي جيسون موريو قادماً من صفوف فالنسيا على سبيل الإعارة.

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