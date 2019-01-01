النتائج المباشرة
الدوري الفرنسي - الدرجة الأولى

جماهير باريس سان جيرمان تقاطع الكلاسيكو أمام مارسيليا

آخر تحديث
التعليقات()
Getty Images
المباراة الأعرق في الكرة الفرنسية تلعب هذه الجولة
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن جماهير باريس سان جيرمان ستقاطع اللقاء الكلاسيكي مع مارسيليا احتجاجاً على اللاعبين وإدارة الفريق.

ويستضيف بي إس جي ضيفه مارسيليا على ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم، الأحد، في قمة لقاءات الجولة بالدوري الفرنسي.

وقالت "آر إم سي" إن جماهير الفريق العاصمي غاضبة بسبب خسارة الفريق من مانشستر يونايتد وتفريطه في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

اختيارات المحررين

هل يستحق توخيل الاستمرار في باريس بعد السقوط الأوروبي؟

دروجبا كلمة السر في انتقال بالوتيلي لمارسيليا

وأشار التقرير الصحفي أن الجماهير ستقاطع الثلاثين دقيقة الأولى للمباراة ولن تدخل المدرجات وتكتفي برفع لافتات تهاجم اللاعبين والإدارة.

وناشد توماس توخيل، مدرب الفريق، الجماهير بالحضور ومساندة ناديها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مساء السبت.

ويتصدر بي إس جي جدول مسابقة الدوري بأريحية كبيرة عن أقرب ملاحقيه ليل بعد وصول الفارق إلى 17 نقطة.

إغلاق