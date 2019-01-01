جماهير باريس سان جيرمان تقاطع الكلاسيكو أمام مارسيليا

المباراة الأعرق في الكرة الفرنسية تلعب هذه الجولة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية فرنسية أن جماهير باريس سان جيرمان ستقاطع اللقاء الكلاسيكي مع مارسيليا احتجاجاً على اللاعبين وإدارة الفريق.

ويستضيف بي إس جي ضيفه مارسيليا على ملعب "حديقة الأمراء" مساء اليوم، الأحد، في قمة لقاءات الجولة بالدوري الفرنسي.

وقالت "آر إم سي" إن جماهير الفريق العاصمي غاضبة بسبب خسارة الفريق من مانشستر يونايتد وتفريطه في التأهل لربع نهائي دوري الأبطال.

هل يستحق توخيل الاستمرار في باريس بعد السقوط الأوروبي؟

يوما السبت والأحد > بقية أيام الأسبوع -إذا كان خاليًا من دوري الأبطال-



🍿🍿 pic.twitter.com/3o0anTud2Y — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 17, 2019

دروجبا كلمة السر في انتقال بالوتيلي لمارسيليا

وأشار التقرير الصحفي أن الجماهير ستقاطع الثلاثين دقيقة الأولى للمباراة ولن تدخل المدرجات وتكتفي برفع لافتات تهاجم اللاعبين والإدارة.

وناشد توماس توخيل، مدرب الفريق، الجماهير بالحضور ومساندة ناديها في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة مساء السبت.

ويتصدر بي إس جي جدول مسابقة الدوري بأريحية كبيرة عن أقرب ملاحقيه ليل بعد وصول الفارق إلى 17 نقطة.