جماهير الوحدة الإماراتي تُدشن وسم خاص لدعم الفريق قبل مواجهة الريان

لوحدة يواجه الريان الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

دشنت جماهير نادي الوحدة الإماراتي وسم خاص من أجل دعم فريقها قبل المواجهة المقبلة أمام الريان القطري في رابع جولات دور مجموعات دوري أبطال آسيا.

الوحدة يواجه الريان الأثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة 4 من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتي أبو ظبي.

موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شهد إطلاق هاشتاق على تويتر اليوم السبت، بعنوان "آسيا يا عنابي".

وأعلنت جماهير "العنابي" عزمها للتواجد في استاد آل نهيان الإثنين المقبل، خلف فريقها الذي يسعى للتأهل إلى دور الـ16 من مجموعة أطلق عليها لقب "المجموعة الحديدية" قبل انطلاق موسم 2018-2019.

الريان القطري يصل أبوظبي لمواجهة الوحدة الإماراتي

يُذكر أن نادي الوحدة يتواجد في صدارة المجموعة الثانية، متفوقًا على الوصيف الاتحاد السعودي بفارق الأهداف، بينما يحتل الريان المركز الثالث متفوقًا بالأهداف عن لوكوموتيف الأوزبكي.